69-летняя Марина Дюжева победила рак горла после нескольких курсов химиотерапии

Актриса Марина Дюжева успешно преодолела рак горла, обнаруженный на ранней стадии. Примерно полтора года назад она обратилась к врачам из-за неприятных ощущений при глотании и сухости во рту. Диагноз медиков звучал тревожно: опухоль в небной миндалине. Однако благодаря нескольким курсам химиотерапии, злокачественные клетки были уничтожены. Хотя лечение завершено, Дюжева остается под наблюдением специалистов, чтобы предотвратить возможный рецидив.
Марину Дюжеву знают многие зрители по ролям в таких известных фильмах, как «Мимино», «По семейным обстоятельствам» и «Покровские ворота». Помимо актерской карьеры, она также работает в сфере дубляжа. Именно ее голосом говорят персонаж Молли из «Гарри Поттера» и героини сериала «Элен и ребята».
Фраза Дюжевой из фильма «Покровские ворота»: «Я вся такая внезапная, противоречивая вся...» стала настоящей крылатой фразой, которую часто цитируют поклонники.
Марина Дюжева с Олегом Меньшиковым. Фото: кадр из фильма «Покровские ворота»
Осенью 2022 года Марина Дюжева оказалась в больнице после падения на улице. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом левой лучевой кости. Сначала актрисе наложили лангет, но эта мера оказалась недостаточной, и ей пришлось пройти через операцию.
Первым мужем Марины Дюжевой был Николай Дюжев, сын влиятельного работника Министерства культуры. Однако этот союз оказался недолговечным. Затем она вступила в брак с Юрием Гейко, каскадером, журналистом и писателем, которого встретила на съемках. В 1983 году у них родился сын Михаил, а через три года на свет появился их второй сын Григорий.
Ранее стало известно, что с раком борется телеведущая Сабина Пантус. Она столкнулась с проблемой, которая вначале казалась обычной болью в горле. Предполагая, что это обострение хронической ангины, она несколько месяцев принимала различные препараты, но улучшения не наступило. Поняв, что дело не в ангине, Пантус обратилась к врачу-отоларингологу и попросила провести гистологическое исследование.
К сожалению, результаты оказались тревожными: у Сабины диагностировали третью стадию плоскоклеточного рака. Опухоль находилась в миндалинах, и всего за три недели она удвоилась в размерах. Для борьбы с болезнью Сабина Пантус начала курс химиотерапии.