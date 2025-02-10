69-летняя Марина Дюжева победила рак горла после нескольких курсов химиотерапии

Актриса Марина Дюжева успешно преодолела рак горла, обнаруженный на ранней стадии. Примерно полтора года назад она обратилась к врачам из-за неприятных ощущений при глотании и сухости во рту. Диагноз медиков звучал тревожно: опухоль в небной миндалине. Однако благодаря нескольким курсам химиотерапии, злокачественные клетки были уничтожены. Хотя лечение завершено, Дюжева остается под наблюдением специалистов, чтобы предотвратить возможный рецидив.

Марину Дюжеву знают многие зрители по ролям в таких известных фильмах, как «Мимино», «По семейным обстоятельствам» и «Покровские ворота». Помимо актерской карьеры, она также работает в сфере дубляжа. Именно ее голосом говорят персонаж Молли из «Гарри Поттера» и героини сериала «Элен и ребята».

Фраза Дюжевой из фильма «Покровские ворота»: «Я вся такая внезапная, противоречивая вся...» стала настоящей крылатой фразой, которую часто цитируют поклонники.

