«Она была очень послушная, комфортная»: Игорь Николаев назвал главное достоинство Наташи Королевой

Игорь Николаев, известный певец и композитор, поделился воспоминаниями о сотрудничестве с бывшей женой, исполнительницей Наташей Королевой, в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1». Николаев отметил, что Королева была послушной и комфортной в работе, точно следуя его указаниям в студии. Эти качества музыкальный продюсер считает неоспоримым достоинством своей бывшей жены, которая всегда отличалась своим ответственным подходом к творчеству.

«Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель она очень была послушная, комфортная, и все было хорошо на студии», - заверил Игорь Николаев, говоря о том, какое достоинство он считал главным у Наташи Королевой.

Ранее девятилетняя дочь Николаева и Юлии Проскуряковой, Вероника, рассказала о семейных конфликтах. Девочка упомянула, что причиной ссор между родителями иногда становятся долгие сборы отца перед выходом из дома. Кстати, нынешняя жена именитого композитора часто обижается на поклонников за то, что те сравнивают ее с Наташей Королевой. Она считает, что спустя столько лет, довольно странно припоминать о том, что когда-то Игорь Николаев был женат на другой.