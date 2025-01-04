Разин требует деньги со звезд, исполнивших песни Шатунова на ТВ в новогоднюю ночь: «По 85 тысяч долларов с каждого»

Продюсер и создатель культового коллектива «Ласковый май» Андрей Разин вне себя от гнева и демонстрирует, что настроен очень решительно.
Свою ярость Андрей Разин транслирует на знаменитостей, исполнивших на ТВ в новогоднюю ночь хиты группы «Ласковый май», которые некогда пел ныне покойный Юрий Шатунов.
Андрей Разин в беседе с
Андрей Разин заявил, что знаменитостям, в числе которых Лариса Долина, Игорь Крутой, Николай Басков, Алсу Абрамова, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили и другие, уже разосланы досудебные письма.
Правда, иски могут быть отозваны. Андрей Разин озвучил условие, при котором сделает это.
«Если они в досудебном порядке не возместят материальный ущерб по $85 000, который нанесли каждым своим исполнением незаконным», — сказал Андрей Разин.