Разин требует деньги со звезд, исполнивших песни Шатунова на ТВ в новогоднюю ночь: «По 85 тысяч долларов с каждого»

Продюсер и создатель культового коллектива «Ласковый май» Андрей Разин вне себя от гнева и демонстрирует, что настроен очень решительно.

Свою ярость Андрей Разин транслирует на знаменитостей, исполнивших на ТВ в новогоднюю ночь хиты группы «Ласковый май», которые некогда пел ныне покойный Юрий Шатунов.

Андрей Разин в беседе с MK.RU пригрозил судебными исками всем, кто стал участником концерта памяти Юрия Шатунова и спел песни без его ведома и разрешения, как единственного, по словам Разина, правообладателя этих композиций.

Андрей Разин заявил, что знаменитостям, в числе которых Лариса Долина, Игорь Крутой, Николай Басков, Алсу Абрамова, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили и другие, уже разосланы досудебные письма.

Правда, иски могут быть отозваны. Андрей Разин озвучил условие, при котором сделает это.