Янис Тимма во время развода с Анной Седоковой был сдержан и говорил тихо

Очевидцы раскрыли некоторые детали недавнего разводы певицы Анны Седоковой с баскетболистом Янисом Тиммой. Судебное заседание состоялось 9 декабря, за неделю до смерти Яниса Тиммы.
Брак был расторгнут в мировом суде, поскольку у Анны Седоковой и Яниса Тиммы нет совместных детей, и плюс ко всему, бывшие супруги не имели друг к другу имущественных претензий.
При этом на судебное заседание, как сообщает
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Баскетболист был сдержан и тих.
«Давайте, распишусь, где надо, и пойду уже», — такими были последние слова Яниса Тиммы, сказанные в суде в присутствии Анны Седоковой.
Напомним, в этот вторник, 17 декабря, стало известно о смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Он добровольно ушел из жизни.
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