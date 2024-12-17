Агент покойного Яниса Тиммы отреагировал на сообщения о приеме запрещенных веществ: «Фанатично относился к своему здоровью»

Бывший агент баскетболиста Яниса Тиммы Станислав Рыжов напрочь отверг все подозрения в том, что спортсмен принимал запрещенные препараты и злоупотреблял алкоголем.
Станислав Рыжов в беседе с
«Он предельно фанатично относился к своему здоровью. Был «маньяком» в этом плане, следил за формой все годы, на всех этапах своей карьеры», — заявил Станислав Рыжов.
Напомним, бывший муж известной певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря. Его тело после полуночи было обнаружено в одном из подъездов старенькой пятиэтажки в Москве.
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Рядом с телом Яниса Тиммы был стакан с красной жидкостью. А по некоторым данным, в номере хостела, где остановился баскетболист, была обнаружена бутылка водки.
Перед смертью Янис Тимма тщетно пытался дозвониться до Анны Седоковой.
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