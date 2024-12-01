Как Серов, Апина, «Комбинация», «Мираж» собирают финансовый урожай после выхода сериалов

Это те, кто получил новую волну популярности, не прилагая никаких усилий, не тратя на это ни рубля. Просто их старые хиты прозвучали в фильмах и сериалах, которые стали популярными. На волне успеха кинопроектов взлетел интерес к исполнителям этих песен. Теперь звезды 90-х нарасхват на частных вечеринках и корпоративах. Рассказываем, кто богатеет на новом тренде.

От 1 млн руб. - частный концерт Александра Серова

Год в сериальном «хит-параде» удерживает лидирующие позиции Александр Серов. Волну интереса народный артист Александр Серов поймал перед прошлым Новым годом, а сейчас она только усилилась. Всего одна песня в его исполнении прозвучала в сериале «Слово пацана» 18+ - хит «Как быть». После чего кавер выпустил актер сериала Леон Кемстач, а вслед за ним появились тысячи роликов в соцсетях. После чего и молодежь, и их родители вспомнили о том, что у Серова невероятное количество классных песен. И вот уже вся текущая осень у музыканта в гастролях, а декабрь расписан под корпоративы и частные вечеринки.

В ноябре Серов вышел на сцену простуженным, за что извинялся перед зрителями, но все же решил выступать, так как все билеты проданы. Предварительно музыкант даже спросил разрешения петь в теплом спортивном костюме, чтобы окончательно не простыть. Вот такие нагрузки. Организаторы концертов говорят, что по сравнению с «досериальным» периодом спрос на Серова вырос на 300%. Артист потеснил молодых конкурентов с модных вечеринок. К примеру, в этом ноябре Александр Серов спел «Я люблю тебя до слез» и еще с десяток песен на дне рождения Ксении Собчак.

Раньше гонорар артиста на корпоративах стартовал с 500 тыс. руб., а теперь вырос в два раза. Стоимость частного концерта у всех артистов сильно отличается в зависимости от региона, условий концерта, знакомства и отношений с заказчиком и других обстоятельств.

От 2 млн руб. - концерт Алены Апиной, Татьяны Ивановой и группы «Комбинация»