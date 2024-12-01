Как Серов, Апина, «Комбинация», «Мираж» собирают финансовый урожай после выхода сериалов

Это те, кто получил новую волну популярности, не прилагая никаких усилий, не тратя на это ни рубля. Просто их старые хиты прозвучали в фильмах и сериалах, которые стали популярными. На волне успеха кинопроектов взлетел интерес к исполнителям этих песен. Теперь звезды 90-х нарасхват на частных вечеринках и корпоративах. Рассказываем, кто богатеет на новом тренде.
От 1 млн руб. - частный концерт Александра Серова
Год в сериальном «хит-параде» удерживает лидирующие позиции Александр Серов. Волну интереса народный артист Александр Серов поймал перед прошлым Новым годом, а сейчас она только усилилась. Всего одна песня в его исполнении прозвучала в сериале «Слово пацана» 18+ - хит «Как быть». После чего кавер выпустил актер сериала Леон Кемстач, а вслед за ним появились тысячи роликов в соцсетях. После чего и молодежь, и их родители вспомнили о том, что у Серова невероятное количество классных песен. И вот уже вся текущая осень у музыканта в гастролях, а декабрь расписан под корпоративы и частные вечеринки.
В ноябре Серов вышел на сцену простуженным, за что извинялся перед зрителями, но все же решил выступать, так как все билеты проданы. Предварительно музыкант даже спросил разрешения петь в теплом спортивном костюме, чтобы окончательно не простыть. Вот такие нагрузки. Организаторы концертов говорят, что по сравнению с «досериальным» периодом спрос на Серова вырос на 300%. Артист потеснил молодых конкурентов с модных вечеринок. К примеру, в этом ноябре Александр Серов спел «Я люблю тебя до слез» и еще с десяток песен на дне рождения Ксении Собчак.
Раньше гонорар артиста на корпоративах стартовал с 500 тыс. руб., а теперь вырос в два раза. Стоимость частного концерта у всех артистов сильно отличается в зависимости от региона, условий концерта, знакомства и отношений с заказчиком и других обстоятельств.
От 2 млн руб. - концерт Алены Апиной, Татьяны Ивановой и группы «Комбинация»
Такой была группа «Комбинация» в начале 90-х. Татьяна Иванова (вторая слева) до сих пор солирует в коллективе. Фото: kombinaciya.com
В хит-параде артисток, которые получили новую волну интереса публики, также оказались Алена Апина, Татьяна Иванова и группа «Комбинация». Байопик про группу «Комбинация» осенью этого года, по данным онлайн-кинотеатра Wink, посмотрели свыше 9 млн зрителей. В сериале «Комбинация» 18+ прозвучали все хиты группы. Вот они и стали нарасхват. Певица Татьяна Иванова остается солисткой группы «Комбинация» с 1988 года по сегодняшний день. Их гонорар после выхода сериала подрос с 1 до 2 млн руб. за частный концерт. А в предпраздничные дни станет еще выше - пропорционально спросу. Уже сейчас Иванова с «Комбинацией» поют 1 января в подмосковном отеле.
Вырос зрительский интерес и к творчеству экс-солистки группы - Алена Апина давно работает самостоятельно, поет старые и новые песни. Кстати, Апина - соавтор известной песни группы под названием «Бухгалтер». У певицы тур по стране с концертной программой «Комбинация лучших песен и всех хитов». Гонорар артистки на частных мероприятиях начинается от 2 млн рублей. В дни повышенного спроса цена стала выше - от 2,5 млн рублей.
От 2 млн руб. - концерт группы «Мираж», Евы Польной
Маргарита Суханкина, вокалистка группы «Мираж», переживает новую волну популярности. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Известный эксперт в индустрии организации мероприятий Табриз Шахиди (агентство «Империя Музыки») так прокомментировал эту тенденцию: «Очевиден очень небольшой всплеск интереса к группе «Мираж» в связи с отгремевшим сериалом «Слово пацана». И к Еве Польной. Осенью музыка авторства Евы Польной в ее исполнении «Лучшее в тебе» прозвучала в сериале «Последний богатырь. Наследие». Гонорары Евы Польной пока не менялись - стартуют от 2 млн рублей. «Музыку, которая нас связала» Маргарита Суханкина и группа «Мираж» теперь споют на вашем корпоративе за 2 млн рублей. А раньше их средний гонорар был 1 млн рублей.
От 5 млн руб. - концерт «Руки Вверх!»
Фото: Даниил Опарин
Этой осенью в прокате успешно прошел фильм «Руки Вверх!» об истории и творчестве группы. Однако интерес к песням Сергея Жукова и так был очень высок. Концерты Сергея Жукова и «Руки Вверх!» идут круглый год по всей стране с неизменными аншлагами. На частных концертах он нарасхват с гонораром от 5 млн рублей. В декабрьские дни гонорар Жукова увеличивается в два раза - до 10 млн рублей. Говорят, что график «Руки Вверх!» на корпоративных «елках» на частных предприятиях в декабре очень плотный.
15 млн руб. - гонорар наследников Юрия Шатунова
Фото: Лариса Кудривцева/Экспресс газета
Компания - производитель фильма или сериала платит гонорар за использование той или иной песни. Цена зависит от требований обладателя прав на текст и музыку (это могут быть или авторы, или исполнители). Цена может быть и 100 тыс., и 5 млн руб., смотря какие договоренности. Средний гонорар за использование одного хита 90-х в сериале - 400 тыс. рублей. Цена может зависеть от личных договоренностей, количества используемой музыки, заинтересованностей и т. д. Так, сообщалось, что наследники Юрия Шатунова получили 15 млн руб. за использование его песен в сериале «Слово пацана». В сериале прозвучали «Седая ночь» и «Розовый вечер». Вдова и дети артиста получили гонорар за использование фонограммы с голосом Юрия и самих песен. Ранее автор композиций Сергей Кузнецов передал вдове и детям Юрия Шатунова права на эти свои песни.