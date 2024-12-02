Ученица Градского рассказала, что не держит на него обид после изгнания из «Голоса»: «Уходить надо на пике»

Светлана Феодулова была участницей музыкального шоу Первого канала «Голос». Пройдя слепые прослушивания она, конечно же, выбрала своим наставником ныне покойного Александра Градского.

Сейчас Светлана Феодулова — мама восьмерых детей, оперная певица.. Имя Светланы занесено в Книгу рекордов России и Гиннесса как обладательницы самого высокого колоратурного сопрано.

Ее появление в шоу «Голос» было коротким, но очень ярким и запоминающимся. Александр Градский в раунде Поединков между Светланой Феодуловой и Сергеем Волчковым выбрал второго.

В беседе с MK.RU Светлана призналась, что не держит за это обид на учителя.

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Светлана Феодулова сказала Александру Градскому, что намерена исполнить со сцены арию Олимпии из опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».