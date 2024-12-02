Ученица Градского рассказала, что не держит на него обид после изгнания из «Голоса»: «Уходить надо на пике»

Светлана Феодулова и Александр Градский. Фото: кадр эфира шоу «Голоса»

Певица Светлана Феодулова вспомнила о том, каким наставником для нее был Александр Градский.

Светлана Феодулова была участницей музыкального шоу Первого канала «Голос». Пройдя слепые прослушивания она, конечно же, выбрала своим наставником ныне покойного Александра Градского.

Сейчас Светлана Феодулова — мама восьмерых детей, оперная певица.. Имя Светланы занесено в Книгу рекордов России и Гиннесса как обладательницы самого высокого колоратурного сопрано.

Ее появление в шоу «Голос» было коротким, но очень ярким и запоминающимся. Александр Градский в раунде Поединков между Светланой Феодуловой и Сергеем Волчковым выбрал второго.

В беседе с MK.RU Светлана призналась, что не держит за это обид на учителя.

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Светлана Феодулова сказала Александру Градскому, что намерена исполнить со сцены арию Олимпии из опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

«Он увидел мой этот номер, и сказал: «Свет, это будет просто потрясающе. Уходить надо на пике, тогда запомнитесь. И чтобы всем зрителям стало обидно за вас», — поделилась Светлана Феодулова.

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