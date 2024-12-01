Марина Федункив заявила, что готова стать мамой во второй раз: «Я что проигралась в карты или что?»

53-летняя Марина Федункив впервые после родов предстала на публике. Молодая мама посетила вечеринку Филиппа Киркорова, который презентовал свой новый клип «Черная пантера», в котором, кстати, снималась Марина Федункив.

Разумеется, из-за недавних судьбоносных событий в своей жизни Марина Федункив привлекла к себе всеобщее внимание. Как сообщает, MK.RU, во время вечеринки Филиппа Киркорова Марина Федункив дала понять, что не собирается останавливаться на одном ребенке.

Марина Федункив заявила, что не исключает для себя возможности стать мамой во второй раз в ближайшее время.

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Когда же у актрисы спросили, брала ли она во время беременности одежду для будущих мам напрокат, Марина Федункив слегка обиделась.