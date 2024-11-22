«Думаете легко увидеть человека в гробу! Он, что зверь?»: жена Алибасова объяснила его отсутствие на похоронах Левкина

В последнее время состояние продюсера Бари Алибасова вызывает тревогу у его поклонников: помимо проблем со здоровье, он пережил операцию на ноге и теперь с трудом может ходит, Бари Каримович также испытывает провалы в памяти. Узнав о смерти экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина продюсер заявил, что до этого момента никто о нем ничего не слышал, назвав певца своим врагом. Ведь тот покинул группу, решив петь сольно. Простить этого Левкину Бари Каримович не смог.

Спустя некоторое время Бари Алибасов сменил риторику, заявив, что Владимир Левкин был выдающимся артистом, талантливым и успешным, что на его концертах всегда был аншлаг. Также музыканту повезло с женой Марина Левкина стала для него не только музой, но и спутницей жизни.

Бари Алибасов пропустил церемонию прощания с Владимиром Левкиным, хотя солисты группы «На-На» присутствовали на панихиде, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин обняли вдову певца, поддержав ее теплыми словами.

Жена Бари Каримовича Елена в беседе с журналистами объяснила, почему тот пропустил панихиду, уточнив, что группа «На-На» в полном составе пришла проводить Владимира Левкина в последний путь, не было только Владимира Асимова, который живет в Испании. А к Бари Алибасову в этот день приезжала скорая. Ему было очень тяжело, у продюсера упало давление на нервной почве. Жена Бари Алибасова заверила, что он расстроился, узнав о смерти Левкина. В его памяти всплыли те дни, когда они вместе выступали, ездили на гастроли. Расстроенный Бари Каримович не мог нормально спать, пересматривал архивы, потом к нему приезжало телевидение. Прийти на передачу он не смог физически.

«А вы думаете, ему легко было приехать и увидеть человека, с которым он 10 лет проработал, в гробу? Он что, зверь?» - говорила жена Бари Алибасова Елена.

Она подметила, что продюсер относился к Левкину как к сыну. И ей неприятно читать, что пишет пресса, обливая Бари Каримовича грязью, называя все слухи идиотическими небылицами. Она подметила, что Бари Алибасов никогда не бросал Левкина. Старался ему помогать, купил певцу квартиру.