Попавший в клинику после обморока Юрий Николаев чувствует себя хорошо: «Просто простыл»
Юрий Николаев. Фото: Global Look Press
Племянница легендарного телеведущего Юрия Николаева раскрыла правду о его состоянии.
Юрий Николаев, известный телеведущий, чувствует себя хорошо и скоро будет выписан из больницы. Об этом сообщила его племянница.
«У него отдельный бокс, замечательный уход, — рассказала она. — Дядя чувствует себя хорошо, скоро поедем домой, с ним рядом постоянно Лялечка, его жена».
Племянница Юрия Николаева опровергла появившиеся ранее сообщения о том, что его состояние ухудшилось. По ее словам, телеведущий действительно упал в обморок, но это произошло не из-за проблем с сердцем, а из-за простуды.