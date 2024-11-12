Попавший в клинику после обморока Юрий Николаев чувствует себя хорошо: «Просто простыл»

Юрий Николаев, известный телеведущий, чувствует себя хорошо и скоро будет выписан из больницы. Об этом сообщила его племянница.

«У него отдельный бокс, замечательный уход, — рассказала она. — Дядя чувствует себя хорошо, скоро поедем домой, с ним рядом постоянно Лялечка, его жена».

Племянница Юрия Николаева опровергла появившиеся ранее сообщения о том, что его состояние ухудшилось. По ее словам, телеведущий действительно упал в обморок, но это произошло не из-за проблем с сердцем, а из-за простуды.

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«Просто простыл, поднялась температура, а поскольку он довольно у нас худенький, организм не выдержал нагрузки», — цитирует родственницу Юрия Николаева MK.RU.

Напомним, известный телеведущий Юрий Николаев был госпитализирован в минувшее воскресенье после обморока и жалоб на плохое самочувствие.

16 декабря Юрий Николаев отпразднует свой день рождения в кругу семьи и друзей. Ему исполнится 76 лет.