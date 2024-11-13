В Лондоне умер 52-летний шеф-повар и ведущий НТВ Алексей Зимин

В эту среду, 13 ноября, пришла печальная новость. Не стало известного шеф-повара, ресторатора и ведущего НТВ Алексея Зимина. Он скоропостижно скончался на 53-м году жизни в Лондоне, где жил в последнее время.

О его кончине первым рассказал гастрожурналист Роман Лошманов.

«Умер Алексей Зимин», — написал он.

О причине смерти Алексея Зимина пока ничего не сообщается.

Алексей Зимин широкой публике известен как автор программы «Готовим с Алексеем Зиминым», которая выходила на НТВ.

В 2015 году Алексей Зимин переехал в Лондон. В столице Великобритании он открыл ресторан русской кухни, издавал журнал.

13 декабря Алексею Зимину должно было исполниться 53 года. Он не дожил до своего дня рождения месяц.

В соцсети уже отреагировали на смерть Алексея Зимина.