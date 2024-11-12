«Скорая» дважды приезжала к 75-летнему Юрию Николаеву, он отказывался от госпитализации

Накануне поздно вечером стало известно о том, что 75-летний телеведущий, который в свое время вел на ТВ такие программы, как «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», Юрий Николаев экстренно госпитализирован.

Мэтр упал в обморок у себя дома и сейчас, по некоторым данным, находится в реанимации.

Как сообщает MK.RU , скорая приезжала к Юрию Николаеву в его квартиру на Саввинскую набережную дважды. Первый раз, в субботу днем, Юрий Николаев отказался отправиться в клинику после обморока, заверив медиков в том, что ему стало лучше.

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Во второй раз Юрий Николаев потерял сознание в воскресенье утром. Телеведущий говорил, что чувствует себя очень плохо. Бригаду врачей на дом вызвала племянница Юрия Николаева, Ольга.

В клинику мэтр отправился в сопровождении своей супруги.