«Скорая» дважды приезжала к 75-летнему Юрию Николаеву, он отказывался от госпитализации

Накануне поздно вечером стало известно о том, что 75-летний телеведущий, который в свое время вел на ТВ такие программы, как «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», Юрий Николаев экстренно госпитализирован.
Мэтр упал в обморок у себя дома и сейчас, по некоторым данным, находится в реанимации.
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Во второй раз Юрий Николаев потерял сознание в воскресенье утром. Телеведущий говорил, что чувствует себя очень плохо. Бригаду врачей на дом вызвала племянница Юрия Николаева, Ольга.
В клинику мэтр отправился в сопровождении своей супруги.
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