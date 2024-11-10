Паша снимается в «Мажоре», а Зепюр ныряет с сыном Микаэлем в заливе: Прилучный увез семью в Дубай — где же Тимофей?

Видимо, актриса не хочет усложнять отношения с Агатой Муцениеце, которая итак через суд получила право забрать мальчика жить к себе. Но Тимофей не торопится возвращаться домой к маме.

Тем временем Павел Прилучный решил сменить прохладу осенней Москвы на жаркий климат Ближнего Востока, где ему представился шанс одновременно отдохнуть и поработать. Съемки новых приключений Игоря Соколовского, которого зрители знают по прозвищу Мажор, стартовали в Дубае и его окрестностях.

Внешний вид актера выглядит довольно впечатляюще: одежда покрыта песком, белая футболка испачкана кровью, а на лбу красуется внушительная ссадина.

Вокруг простирается пустыня, однако она заполнена съемочной группой, оборудованием и транспортом — всем тем, что обычно сопровождает процесс создания кино.

Для Павла Прилучного роль следователя Соколовского стала одним из ключевых этапов его карьеры. Уже вышло три сезона сериала «Мажор», а также два полнометражных фильма, но создатели проекта пока не собираются закрывать его.