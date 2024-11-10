Паша снимается в «Мажоре», а Зепюр ныряет с сыном Микаэлем в заливе: Прилучный увез семью в Дубай — где же Тимофей?

Видимо, актриса не хочет усложнять отношения с Агатой Муцениеце, которая итак через суд получила право забрать мальчика жить к себе. Но Тимофей не торопится возвращаться домой к маме.
Тем временем Павел Прилучный решил сменить прохладу осенней Москвы на жаркий климат Ближнего Востока, где ему представился шанс одновременно отдохнуть и поработать. Съемки новых приключений Игоря Соколовского, которого зрители знают по прозвищу Мажор, стартовали в Дубае и его окрестностях.
Внешний вид актера выглядит довольно впечатляюще: одежда покрыта песком, белая футболка испачкана кровью, а на лбу красуется внушительная ссадина.
Вокруг простирается пустыня, однако она заполнена съемочной группой, оборудованием и транспортом — всем тем, что обычно сопровождает процесс создания кино.
Для Павла Прилучного роль следователя Соколовского стала одним из ключевых этапов его карьеры. Уже вышло три сезона сериала «Мажор», а также два полнометражных фильма, но создатели проекта пока не собираются закрывать его.
В этом году Прилучному приходилось не только играть перед камерой, но и находиться в центре внимания СМИ из-за скандального развода и судебных разбирательств с бывшей супругой, актрисой Агатой Муцениеце, касающихся опеки над общими детьми. Тем не менее, несмотря на личные трудности, Павел активно продолжает работать в различных кинопроектах, включая комедию, военную драму и сказку, пишет
Зепюр Брутян с сыном Микаэлем. Фото: соцсети
Пока Павел Прилучный занят на съемках его жена Зепюр Брутян вместе с сыном Микаэлем ныряет в заливе, загорает на пляже и строит замки из песка, нянчась с ребенка. Примечательно, что в кадре Тимофея не видно. Словно его оставили в Москве. Скорее всего Зепюр просто не показывает пасынка, чтобы скрыть его от любопытных обывателей, которые итак считают, что она «захватила» страничку Тимофея в соцсети и отписалась от микроблога Агаты Муцениеце, а также «лайкала» хейтеров, которые посмеивались над первой женой Прилучного. Сама Брутян эти слухи никак не комментирует, сконцентрировавшись на своем ребенке, который нуждается в материнской любви и заботе, не меньше, чем Тимофей, который просил Агату Муцениеце оставить его в покое.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале