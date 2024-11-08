Певица Мила Романиди — о Раймонде Паулсе: «Он вырос в СССР и ценит все настоящее»

Певица Мила Романиди некоторое количество лет назад сотрудничала с известными композитором Раймондом Паулсом и поэтом-песенником Ильей Резником.

Мэтры написали для нее целый альбом песен, некоторые из них стали хитами.

Мила Романиди тепло отзывается о периоде сотрудничества с Раймондом Паулсом. Она вспомнила, как приезжала в Ригу и жила там в отеле по полгода. Пока Раймонд Паулс однажды любезно не предложил Миле пожить в пустующей квартире его дочери, которая располагалась по соседству его жилища.

Композитор и его супруга радушно принимали у себя в гостях Милу Романиди, угощали чаем и шарлоткой. Певица в беседе с MK.RU отметила, что такого вкусного пирога, как дома у Раймонда Паулса, не ела никогда и нигде.

Мила Романиди рассказала, что Раймонд Паулс всегда любил талантливых исполнителей, где бы они ни жили.

Певица еще и выразила уверенность, что Раймонд Паулс скучает по временам, когда Латвия была частью Советского Союза.