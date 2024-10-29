Юрий Башмет через суд обязал выселить бывших жильцов из своей элитной квартиры

Известный дирижер Юрий Башмет одержал победу в судебном процессе по поводу выписки из его квартиры бывшего владельца и пятерых экс-жильцов. Тверской суд Москвы поддержал его требования. Суд постановил снять с учета всех ответчиков, что стало важной вехой в длительной истории, сообщает mk.ru .

Башмет приобретал квартиру 16 лет назад, и по договору купли-продажи она должна была быть свободной от других лиц. Однако, как выяснилось, в ней оставались зарегистрированными прежние собственник и жильцы. Это создавало множество неудобств и правовых проблем для дирижера.

Подобные ситуации, к сожалению, не редкость на рынке недвижимости.

Интересно, что телеведущий Леонид Якубович также сталкивался с подобной ситуацией. Он поделился, как хитроумными манипуляциями смог получить трехкомнатную квартиру. Это лишь подчеркивает, насколько внимательными следует быть при сделках с недвижимостью.