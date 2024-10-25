Актриса Янина Мелехова стала жертвой мошенников

Актриса Янина Мелехова, которую поклонники знают по ролям в фильмах «Мелодрама», «Нефутбол», «Ростов», «Любовницы» и других обратилась в полицию с заявлением на действие неких женщин.

Дело в том, что Янина Мелехова, помимо актерской деятельности, занимается дизайном одежды. Реализовывать вещи, созданные Яниной Мелеховой, должна была предпринимательница, имеющая собственные бутики в ТЦ Москвы.

Между актрисой и бизнес-леди был заключен соответствующий договор. Янина Мелехова передала предпринимательнице товар, но денег, вырученных за него так и не увидела, сообщает MK.RU.

Между тем, товар был реализован на сумму свыше 200 тысяч рублей. Янина Мелехова узнала, что в подобную ситуации попали и другие дизайнеры, сотрудничавшие с предпринимательницей.

«Я до последнего отказывалась верить в нечестность, хотя сейчас понимаю, что звоночки были», — поделилась Янина Мелехова.

Заявление Янина Мелехова подала в Басманное отделение полиции.