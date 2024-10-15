Певица Анастасия рассказала, как мошенник под видом Собянина пытался ее обмануть: «Точь-в-точь Сергей Семенович»
Певица Анастасия. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Певица Анастасия призналась, что смогла заподозрить неладное только по одной детали во время видеозвонка.
Певица Анастасия уже много лет выступает на сцене. Она строила отношения с коллегой Юлианном, но их союз распался. Артистка продолжает выступать, но делает это не часто. А на днях она столкнулась с мошенниками, которые придумали новый способ, чтобы обмануть ее. Звезда оказалась более бдительной, чем Лариса Долина, которая недавно лишилась крупной суммы денег и квартиры из-за аферистов. По словам Анастасии, она ранее хотела поздравить Сергея Собянина, когда он стал мэром Москвы, но не смогла дозвониться. А когда мошенник с ней общался, то обмолвился, что ранее между ними случилось недопонимание. Из-за этого артистка доверилась собеседнику.
«Я поднимаю трубку и вижу, что на экране появляется человек — точь-в-точь Сергей Семенович. Мы начинаем с ним общаться. Единственное, я сразу обратила внимание, что у него слишком длинные пальцы на руках. Но тогда не придала этому значения. Хотя про себя подумала: «У Собянина такие длинные пальцы. Музыкант, что ли?» Он сидел в кабинете, с одной стороны — флаг России, с другой — флаг Москвы, за спиной — портрет Владимира Путина», — поделилась звезда с mk.ru.
Также Анастасия рассказала, что аферист с ней долго беседовал, а потом заявил, что в Думе украли крупную сумму денег и к ней могли поступить тридцать миллионов рублей. По словам певицы, ей также позвонил человек, который выдавал себя за замминистра внутренних дел РФ Александра Горового. А когда ее стали расспрашивать про финансы и счета в банках, то звезда уже осознала, что говорит с мошенниками и стала увиливать от ответов.
«В этот момент стала понимать, что разговариваю с мошенниками, которые смогли как-то подделать изображения нашего руководства и разговаривать якобы от их лица. Я тут же сообщила, что на книжке у меня лежит 70 тысяч рублей и живу я исключительно на пенсию мужа. Услышав об этом, лже-Горовой начал сворачивать разговор», — заявила она.