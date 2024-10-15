Певица Анастасия рассказала, как мошенник под видом Собянина пытался ее обмануть: «Точь-в-точь Сергей Семенович»

Певица Анастасия уже много лет выступает на сцене. Она строила отношения с коллегой Юлианном, но их союз распался. Артистка продолжает выступать, но делает это не часто. А на днях она столкнулась с мошенниками, которые придумали новый способ, чтобы обмануть ее. Звезда оказалась более бдительной, чем Лариса Долина, которая недавно лишилась крупной суммы денег и квартиры из-за аферистов. По словам Анастасии, она ранее хотела поздравить Сергея Собянина, когда он стал мэром Москвы, но не смогла дозвониться. А когда мошенник с ней общался, то обмолвился, что ранее между ними случилось недопонимание. Из-за этого артистка доверилась собеседнику.

«Я поднимаю трубку и вижу, что на экране появляется человек — точь-в-точь Сергей Семенович. Мы начинаем с ним общаться. Единственное, я сразу обратила внимание, что у него слишком длинные пальцы на руках. Но тогда не придала этому значения. Хотя про себя подумала: «У Собянина такие длинные пальцы. Музыкант, что ли?» Он сидел в кабинете, с одной стороны — флаг России, с другой — флаг Москвы, за спиной — портрет Владимира Путина», — поделилась звезда с mk.ru.

Также Анастасия рассказала, что аферист с ней долго беседовал, а потом заявил, что в Думе украли крупную сумму денег и к ней могли поступить тридцать миллионов рублей. По словам певицы, ей также позвонил человек, который выдавал себя за замминистра внутренних дел РФ Александра Горового. А когда ее стали расспрашивать про финансы и счета в банках, то звезда уже осознала, что говорит с мошенниками и стала увиливать от ответов.

«В этот момент стала понимать, что разговариваю с мошенниками, которые смогли как-то подделать изображения нашего руководства и разговаривать якобы от их лица. Я тут же сообщила, что на книжке у меня лежит 70 тысяч рублей и живу я исключительно на пенсию мужа. Услышав об этом, лже-Горовой начал сворачивать разговор», — заявила она.