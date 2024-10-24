Соседи рассказали, как ведет себя Гуф в своем доме: «Бывает шумно, конечно»

Алексей Долматов, который выступает под псевдонимом Гуф, снова оскандалился. Он накануне был задержан из-за дебоша в бане. Рэпер отдыхал, но потом не захотел расплачиваться с девушкой-администратором. Она вызвала своего брата, сотрудника полиции. Между артистом и мужчиной произошла драка. В итоге на Гуфа было написано заявление в полицию. Также отмечается, что в банном комплексе обнаружили странное вещество после того, как там побывал рэпер.

Так как Алексей Долматов получил травму, его отвезли в больницу. Родные делают все, чтобы поместить его в рехаб. Если он будет лежать на лечении, то его не смогут арестовать, и Гуф избежит административного наказания.

Примечательно, что Гуф живет недалеко от бани, где случился инцидент. У него есть дом в СНТ «Садовое». Соседи признались, что иногда он там устраивает вечеринки.

«Бывает шумно, конечно. Пару раз в неделю у него какая-то тусовка. Жаловаться мы не пробовали, просто не обращали внимания», — цитирует одного из жителей mk.ru.

А другой сосед заверил, что артист всегда приветлив и бывает дома только наездами, так как часто путешествует.

«Всегда здороваемся, разговариваем на общие темы. У нас обоих собаки, так что есть о чем поговорить. О дочке его как-то болтали. А один раз я его не заметил, так он даже подошел спросить, не обиделся ли я на него», — сказал он.

В то, что Гуф устроил драку, соседи не поверили.