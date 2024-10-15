Дочь Юрия Визбора вспомнила о легендарном отце: «Многое пытался до меня донести»

Юрий Визбор – известный бард и актер, оставивший после себя множество песен и ярких ролей в кино. В этом году ему исполнилось бы 90 лет, но он покинул этот мир раньше времени.

Юрий Визбор был женат четыре раза и у него есть две дочери, Татьяна и Анна. Старшая из них, Татьяна, поделилась воспоминаниями о своем отце.

Она рассказала в беседе с MK.RU , что Юрий Визбор писал ей письма, когда был вдали, давал советы и делал это с юмором. Отец старался установить для нее определенные рамки, чтобы помочь ей ориентироваться в жизни. Он также любил отправлять их семью в походы, наслаждаясь общением у костра и путешествиями с рюкзаками.

«Я поняла, что он многое пытался до меня донести. Выстраивал мне какие-то рамки, потому что, как говорил отец, «у Татьяны шары на нитках». То есть он имел в виду, что мне хочется всего и сразу. А так не бывает.

Пытался еще и серьезное что-то мне дать, но при этом с бесконечными шутками. Ну вот его высказывания: «Женихам отвечаю отказом — перебьются!»… Или из письма в Пятигорск, где я практику проходила после второго курса МГУ: «Как только ты получаешь денежные переводы, то сразу же обрываешь связь. Вероятно, время уходит на пропой «Нарзана», — поделилась дочка барда.

Татьяна вырастила дочь Варвару и сына, которого назвала в честь знаменитого деда – Юрия.