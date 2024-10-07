Нелли Ермолаева из «Дома-2» показала идеальный костюм оверсайз, которым можно скрыть особенности фигуры

Нелли Ермолаева покрасовалась в костюме, фасон которого она считает идеальным для себя. Однако поклонники звезды проекта «Дом-2» посчитали, что таким нарядом она «расширила фигуру и лишилась 5 сантиметров роста» и все потому, что выбрала не ту обувь.

Вместо тяжелых ботинок, ей стоило бы надеть лодочки на шпильке или туфли на каблуке, тогда бы Нелли визуально вытянула силуэт, став стройнее и выше. А так ее образ получился слишком массивным и объемным, словно Ермолаева стала шире в бедрах и ниже ростом сразу на несколько сантиметров.

При этом такой костюм считается трендовым: он монохромный, в стиле оверсайз — такой фасон удачен тем, что он скрывает фигуру корпулентных дам. Главное, правильно подобрать туфли, подчеркнув изящные щиколотки.