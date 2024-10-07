Нелли Ермолаева из «Дома-2» показала идеальный костюм оверсайз, которым можно скрыть особенности фигуры

Нелли Ермолаева покрасовалась в костюме, фасон которого она считает идеальным для себя. Однако поклонники звезды проекта «Дом-2» посчитали, что таким нарядом она «расширила фигуру и лишилась 5 сантиметров роста» и все потому, что выбрала не ту обувь.
Вместо тяжелых ботинок, ей стоило бы надеть лодочки на шпильке или туфли на каблуке, тогда бы Нелли визуально вытянула силуэт, став стройнее и выше. А так ее образ получился слишком массивным и объемным, словно Ермолаева стала шире в бедрах и ниже ростом сразу на несколько сантиметров.
При этом такой костюм считается трендовым: он монохромный, в стиле оверсайз — такой фасон удачен тем, что он скрывает фигуру корпулентных дам. Главное, правильно подобрать туфли, подчеркнув изящные щиколотки.
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Нелли Ермолаева в шоколадном костюме оверсайз. Фото: соцсети
Ранее мы писали о том, что Нелли Ермолаева перестала общаться со своей закадычной подругой из проекта «Дом-2» Сашей Артемовой, хотя они вместе покупали недвижимость в Турции, отмечали праздники, Нелли даже позвала подругу на свою свадьбу, а та поймала букет невесты. Но со временем их общение сошло на нет, так как Артемова постоянно находила отговорки, не желая общаться и встречаться с Нелли.