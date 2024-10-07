Нелли Ермолаева объяснила, почему перестала общаться с Сашей Артемовой из «Дома-2»: «Миссия этих людей заканчивается»

Нелли Ермолаева из «Дома-2» в stories микроблога пообщалась с поклонниками, рассказав о том, что сейчас происходит в их отношениях с давней закадычной подругой Сашей Артемовой. 38-летняя звезда телестройки дала понять, что перестала с ней общаться, что удивило поклонников. Ведь раньше они были не разлей вода. Часто виделись, общались, «постили» в соцсети общие фото. Многие задались вопросом, что привело их к такому разладу. Оказывается, это было закономерно.

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В беседе с подписчиками Нелли Ермолаева подметила, что с возрастом она научилась ценить качество, а не количество, намекнув, что сократила круг своего общения, оставив рядом только ценных людей, которым по-настоящему доверяет. Также она заверила, что есть те, с кем ей больше не по пути, но им она благодарна за дружбу и общение, ведь они стали для нее своего рода наставниками, учителями в каких-то личных моментах.

«Миссия этих людей (или моя) заканчивается и наши пути расходятся», - призналась Нелли Ермолаева.

С Сашей Артемовой теледива дружила долгое время, они часто виделись, поздравляли друг друга с днем рождения, и даже вместе приобретали недвижимость в Турции. Саша веселилась на девичнике Нелли, поймала букет невесты на ее свадьбе. А потом их пути разошлись... Артемова отдалилась от подруги, ссылалась на плотный график, как таковых конфликтов между ними не было.