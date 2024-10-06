Зепюр Брутян провела уикенд с сыном Микаэлем и пасынком Тимофеем на фоне судов Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Зепюр Брутян старается держаться в стороне от конфликта бывших супругов.

Зепюр Брутян в stories микроблога поделилась свежими кадрами, запечатлев сына Микаэля и пасынка Тимофея на прогулке. Похоже, что актриса из сериала «В клетке» старается держаться в стороне от конфликта бывших супругов. Напомним, что Агата Муцениеце хотела увеличить размер алиментов, а Павел Прилучный решил забрать себе опеку над детьми. И это при том, что сам «мажор» постоянно пропадает на съемках и заниматься детьми ему некогда. Разве что нянчиться и делать уроки с ними будет Зепюр Брутян, которая сидит с сыном Микаэлем дома вне репетиций и съемок или же они переложат эту обязанность на нянек.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тимофей с братиком Микаэлем на прогулке с Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Сама Агата Муцениеце дала понять, что суды с бывшим мужем ее сильно морально измотали. Актриса назвала это «адом», заверив, что вторая сторона действует жестко, не интересуясь тем, как это повлияет на ребенка.

Читайте также