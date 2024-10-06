Зепюр Брутян провела уикенд с сыном Микаэлем и пасынком Тимофеем на фоне судов Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным

Зепюр Брутян в stories микроблога поделилась свежими кадрами, запечатлев сына Микаэля и пасынка Тимофея на прогулке. Похоже, что актриса из сериала «В клетке» старается держаться в стороне от конфликта бывших супругов. Напомним, что Агата Муцениеце хотела увеличить размер алиментов, а Павел Прилучный решил забрать себе опеку над детьми. И это при том, что сам «мажор» постоянно пропадает на съемках и заниматься детьми ему некогда. Разве что нянчиться и делать уроки с ними будет Зепюр Брутян, которая сидит с сыном Микаэлем дома вне репетиций и съемок или же они переложат эту обязанность на нянек.

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