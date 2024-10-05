Кудрявцева прокомментировала отказ блогера Лерчек от услуг Гордон: «Обидела мою Катю»

Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла молча вынести отказ Валерии Чекалиной сотрудничать с адвокатом Катей Гордон. Она дала понять, что обижена за подругу, которую считает профессионалом.

Валерия Чекалина же за отказ от услуг Кати Гордон Лера Кудрявцева назвала весьма некрасивым словом.

«Никогда бы в жизни не написала бы такое и не стала бы возмущаться, если б она не обидела мою Катю. Но если человек — г..., тогда пусть уж об этом все знают», — эмоционально высказалась Лера Кудрявцева в своем телеграм-канале.

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Напомним, о том, что Валерия Чекалина отказалась от ее услуг адвоката, Катя Гордон сообщила во время совместного прямого эфира с Лерой Кудрявцевой.

Накануне же в суде Валерии Чекалиной была избрана мера пресечения. Она отправлена под домашний арест до 26 ноября. Против Валерии Чекалиной и ее экс-супруга на этой неделе было возбуждено уголовное дело, поводом стал перевод денег в банки Дубая по подложным документам.

Известно, что в суде Лерчек плакала, прося отпустить ее к детям. Валерия Чекалина также пыталась убедить судью в том, что ее нельзя лишать возможности пользоваться телефоном, так как это способ заработка. Иначе же Лерчек просто не на что будет содержать детей.