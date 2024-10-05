Канделаки отреагировала на арест блогера Лерчек, участвующей в шоу ТНТ: «Будем менять в наших последующих проектах»

Глава телеканала ТНТ, известная телеведущая Тина Канделаки высказалась после ареста Валерии Чекалиной, прямо заявив, что людей, имеющих проблемы с законом в эфире канала не будет.

Реакция Тины Канделаки связана с тем, что Валерия Чекалина является участницей нового сезона проекта ТНТ «Звезды в джунглях», который в сентябре стартовал на ТНТ. Каждое воскресенье шоу выходит в эфир. Телезрители наблюдают в том числе и за тем, как развиваются отношения блогера Лерчек и Натана в рамках этого реалити.

Как стало известно, Валерия Чекалина должна была стать участницей и другого проекта ТНТ, посвященного танцам. Она уже даже приступила к репетициям. Но в связи с новыми обстоятельствами блогер Лерчек в новом шоу, конечно же, не появится.

Тина Канделаки заявила, что канал не будет сотрудничать с людьми, у которых возникли проблемы с законом.

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«В текущих проектах канала мы их, конечно, поменять не можем, потому что они уже отсняты», — сказала Тина Канделаки.

Напомним, против Валерии Чекалиной на днях было возбуждено новое уголовное дело. Она и ее бывший муж Артем Чекалин подозреваются в переводе средств в зарубежные банки по подложным документам. Суд отправил Валерию Чекалину и ее экс-супруга под домашний арест до 26 ноября.

По материалам Starhit