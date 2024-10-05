Блогер Лерчек отказалась от услуг адвоката Кати Гордон

Адвокат Катя Гордон во время прямого эфира в соцсети с телеведущей Лерой Кудрявцевой заявила, что блогер Лерчек отказалась сотрудничать с ней.

Валерия Чекалина, по словам Кати Гордон, не хочет привлечения лишнего внимания к уголовному делу, которое возбуждено против нее и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Валерия Чекалина справедливо полагает, что это может помешать ей.

«Лера говорит, что она не хочет видеть меня своим защитником, потому что боится публичности», — объявила Катя Гордон.

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Напомним, против Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа было возбуждено новое уголовное дело. Экс-супруги подозреваются в незаконном переводе средств в зарубежные банки.

Накануне состоялся суд по определению меры пресечения Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема. Оба отправлены под домашний арест до 26 ноября. Им запрещено пользоваться телефоном и интернетом и общаться со свидетелями по делу.

Как сообщается. на суде Лерчек плакала и просила отпустить ее к троим детям. Лерчек также просила не лишать ее возможности пользоваться телефоном, поскольку иначе она не сможет зарабатывать деньги, а ей нужно на что-то содержать наследников.