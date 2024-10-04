Елена Кондулайнен возмущена новостями о своей болезни: «Полный бред»

Актриса Елена Кондулайнен возмущена недавним появлением в СМИ информации о том, что она якобы попала в больницу с параличом части тела.

Елена Кондулайнен рассказала, что слухи такого рода о ней распространяет один из телеканалов. Его журналисты даже обращались к родственникам Елены Кондулайнен.

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«Они уговаривали моих сестер сказать, что я лежу парализованная и всеми забытая. Полный бред! Я совершенно здорова!» — сообщила Елена Кондулайнен.

66-летняя звезда недоумевает, зачем кто-то упорно приписывает ей несуществующие диагнозы. Елена Кондулайнен намерена обратиться в суд, чтобы наказать тех, кто распространяет несоответствующую действительности информацию.

Так, когда в конце сентября появились сообщения о госпитализации Елены Кондулайнен, она на самом деле находилась на отдыхе в Турции, а не в клинике.