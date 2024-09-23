Продюсер Тарханова рассказала, что переживает попавшая в больницу актриса Кондулайнен: «Она долго боролась. Ей стало хуже»

У 66-летней Елены Кондулайнен все чаще возникают проблемы со здоровьем. Не так давно она отдыхала в Египте и сломала берцовую кость. Ей пришлось перенести операцию. А вот 23 сентября стало известно, что ее снова госпитализировали. У нее парализовало правую часть тела. Отмечается, что это последствия инсульта, который она перенесла в 2020 году. Более того, ранее артистка больше месяца провела в психоневрологическом отделении. О том, как сейчас себя чувствует Кондулайнен, ничего не известно. Ситуацию для Teleprogramma.org прокомментировала продюсер Мария Тарханова .

«Елена Кондулайнен, знаменитая актриса, после инсульта, который пережила четыре года назад, и много времени, проведенного в клиниках, включая и все психоневрологические моменты, конечно, это все не могло не сказаться на ее состоянии. Она долго боролась, но вот, к сожалению, спустя четыре года борьбы сейчас стало известно, что ей стало хуже и парализовало половину лица и тела.

Все это, конечно, всегда очень болезненно переносится именно представителями творческих профессий, актрисами, актерами, для которых лицо — это рабочий инструмент. Тем более мы знаем, что Елена Кондулайнен некогда была секс-символом страны. И для нее внешность это не просто ее рабочий инструмент, но и ее визитная карточка. Красота ее лица, сексуальность.

Это то, чем она запомнилась зрителям. И, конечно, сейчас она, скорее всего, будет переживать это еще более трагично, чем любой другой человек. Поэтому хочется пожелать Елене скорейшего восстановления, выздоровления. Мы все помним ее роли. И вне зависимости от того, как она чувствует себя сейчас в глазах зрителя, она все равно навсегда останется той самой невероятной красоткой, которая пленила полстраны», — высказалась Тарханова.