Бородина познакомила Сердюкова с семьей Пынзарь на отдыхе в Турции

Ксения Бородина порадовала поклонников редким фото, на котором предстала в Турции не только в обществе своего нового бойфренда Николая Сердюкова, но бывших участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь.

Во время отдыха в Турции Ксения Бородина встретилась с Дарьей Пынзарь, которая вместе с семьей несколько лет назад переехала в эту страну на ПМЖ.

Ксения Бородина представила Дарье Пынзарь и ее мужу своего избранника Николая Сердюкова. Судя по всему, все остались довольны этим знакомством.