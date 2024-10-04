Бородина познакомила Сердюкова с семьей Пынзарь на отдыхе в Турции

Ксения Бородина порадовала поклонников редким фото, на котором предстала в Турции не только в обществе своего нового бойфренда Николая Сердюкова, но бывших участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь.
Во время отдыха в Турции Ксения Бородина встретилась с Дарьей Пынзарь, которая вместе с семьей несколько лет назад переехала в эту страну на ПМЖ.
Ксения Бородина представила Дарье Пынзарь и ее мужу своего избранника Николая Сердюкова. Судя по всему, все остались довольны этим знакомством.
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Ксения Бородина с Николаем Сердюковым, Дарьей Пынзарь и ее мужем Сергеем. Фото: соцсети Ксении Бородиной
«Встреча, после 2 лет разлуки. Моя любимая пара. Сколько лет вместе, умнички мои», — подписала кадр Ксения Бородина.
С Дарьей Пынзарь Ксения Бородина дружит со времен участия той в телестройке.
Подписчики Ксении Бородиной признались, что рады увидеть их вместе.
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