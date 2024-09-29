Мама Лизы Боярской Лариса Луппиан: «Она разрывается на части»

Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского и мама Елизаветы Боярской, высказала опасения по поводу своей дочери. Лариса Луппиан дала понять, что очень сильно переживает из-за того, как сложатся отношения ее дочери с двумя сыновьями.

Лариса Луппиан считает, что ее дочь Елизавета Боярская мало времени уделяет своим детям, поскольку пытается быть не только мамой, но и известной и востребованной актрисой.

Жена Михаила Боярского полагает, что ее дочь Елизавета Боярская должна больше времени посвящать сыновьям, а не съемкам.

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«Моя дочка Лиза, боюсь, с обидами своих детей столкнется, потому что очень много снимается. Лиза, конечно, очень старается — разрывается на части, но проблема есть», — высказалась Лариса Луппиан.

Напомним, вместе с мужем Максимом Матвеевым Елизавета Боярская воспитывает двух сыновей. Старший сын пары Андрей родился в 2012-м году, а младший, Григорий, — в 2018-м.

По материалам Moslenta