Пропавшая дочь Любови Успенской спустя двое суток нашлась

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которую уже начали считать пропавшей без вести, нашлась. Хорошую новость прессе сообщил директор певицы.

«Нашлась», — сообщил Константин Манжула, пиар-директор Любови Успенской в беседе с Teleprogramma.org.

Он уточнил, что Татьяна Плаксина, все то время, пока ее искали, находилась в Израиле.

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Напомним, Любовь Успенская в соцсети накануне поздно вечером сообщила, что ее взрослая дочь бесследно исчезла. Любовь Успенская уточнила, что Татьяна Плаксина уже двое суток не давала о себе знать. Звездная мать не находила себе места из-за пропажи дочери, выдвигая разные предположения по поводу того, где может находиться Татьяна.