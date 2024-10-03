«Таня не выдержала гнета сильной мамы»: почему пропала дочь Успенской — две версии от журналиста Беккужева

Любовь Успенская через своего адвоката объявила широкой публике о пропаже ее дочки Татьяны Плаксиной. Певица считает, что ее наследницу некие спецслужбы склонили вновь к употреблению запрещенных веществ и под их воздействием увезли в «понятно какое» государство.

Также общественный деятель Виталий Бородин высказал свою версию насчет пропажи Татьяны Плаксиной. По его данным, дочь Любови Успенской попала под влияние экс-подруги «королевы шансона» по имени Таисия, которая якобы склоняла наследницу певицы к убийству матери и ограблению.

Журналист Антон Беккужев высказал свои вероятные версии происходящего.

«Думаю, 2–3 года Любовь Успенская очень жестко контролировала свою дочь, чтобы у нее не возникло срыва. Таня выходила с матерью в свет, на сцену, они постоянно были вместе, жили тоже под одной крышей. Возможно, Таня не выдержала гнета и контроля своей звездной сильной мамы. И просто от нее сбежала, захотела глотка свежего воздуха. Может быть, действительно было похищение. И если Любовь Успенская высказывает такую версию, этого исключать нельзя. В любом случае, я надеюсь, что Таня вернется и у нее будет все в порядке, Любовь Успенская снова поможет своей дочке», — высказался Антон Беккужев сайту Teleprogramma.org.