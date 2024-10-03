«И вопреки всему»: неузнаваемая Альбина Джанабаева в зеленом лонгсливе, без макияжа и прически вышла на связь — что случилось с певицей

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой

Певица Альбина Джанабаева презентовала поклонникам свой новый трек.

Певица Альбина Джанабаева вышла на связь с подписчиками микроблога, чтобы сообщить важную для нее новость. Экс-солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева рассказала, что записала новую песню.

В соцсети вокалистка даже процитировала строчку из нее, спев под собственную же фонограмму.

«И вопреки всему, когда закрыты двери, и те, кто верил, молча отреклись», — поется в новой песне Альбины Джанабаевой.

На видео в микроблоге Альбина Джанабаева предстала в комнате с белым интерьером. Не исключено, что это место, где она сейчас живет с мужем Валерием Меладзе и детьми.

Облачена Альбина Джанабаева в лонгслив, волосы звезды не уложены, макияж минимальный. И выглядит знаменитость очень по-домашнему. Поклонники Альбины Джанабаевой признались, что с трудом узнали ее.

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Альбина Джанабаева в домашнем. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой

«Новая песня называется «Свет». Для меня она про внутреннюю борьбу и невозможность скрыться от самого себя», — объяснила Альбина Джанабаева.

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