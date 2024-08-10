Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост, ставшая женой депутата, объявила о беременности

Лера Фрост уже давно покинула шоу «Дом-2». Примечательно, что она смогла обрести свою любовь. Уже два года девушка состоит в отношениях с депутатом Антоном Ткачевым. Влюбленные даже обвенчались в церкви. Лера не перестает восхищаться своим избранником. А теперь она поделилась радостной новостью. Бывшая участница телестройки сообщила, что уже находится на большом сроке беременности.

По словам Фрост, она испытывает волнение, которого раньше не испытывала.

«Сегодня ровно два года с момента, как мой муж сделал мне предложение руки и сердца. Тогда же мы и поженились. В 2023 дали клятву перед Богом и повенчались. И вот, уже в 2024, ждем малыша: такого долгожданного и уже очень любимого. Нам почти полгодика… Мы уже вовсю то ли танцуем, то ли забиваем голы в животе у мамы», — поделилась она.

Также Лера заявила, что хотела скрывать беременность до самых родов, но стала опасаться, что о ее интересном положении расскажут в СМИ, так как ее формы стали округлыми.