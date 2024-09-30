Павел Табаков показал новую девушку Ксению на фоне слухов о романе Софьи Синицыной с Федором Бондарчуком

Софью Синицыну заподозрили в романе с Федором Бондарчуком после того, как в СМИ поползли слухи о возможном разводе режиссера с Паулиной Андреевой. У пары есть общий сын Иван. Сама Софья только посмеялась над хейтерами, но опровергать эту информацию не стала. Синицына дала понять, что репортеры обрывают ее телефон, пыталась получить комментарий. Актриса пошутила, что ей звонили так часто, словно у нее праздник, и ее хотят поздравить с днем рождения. Сам Федор Бондарчук предпочитает отмалчиваться. У Софьи есть дочка Миа от Павла Табакова — младшего сына Олега Табакова и его жены Марины Зудиной.

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