Марсиага из «Дома-2» обвинила в изнасиловании бывшего мужа Клавдии Безверховой

Бывшая участница «Дома-2», 25-летняя певица Марсиага, попала в неприятную ситуацию. Девушка заявила в полицию, что ее изнасиловали во время вечеринки.

Серьезные обвинения Марсиага выдвинула против бывшего мужа Клавдии Безверховой, которая тоже была участницей «Дома-2». Как рассказала Марсиага, Павел Геш пригласил ее на вечеринку.

Во время пати Геш, по словам Марсиаги, ее изнасиловал, ударил по лицу и выбил винир.

Позже экс-супруг Клавдии Безверховой пытался замять эту историю. Он пригласил Марсиагу в ресторан, предложил компенсировать затраты на винир, пообещав перевести ей на карту 20 тысяч рублей. Марсиага отказалась. Тогда на ее карту поступила сумма, в десятки превышавшая озвученную. Бизнесмен перевел ей 350 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Но, похоже, от скандала и суда бывшего мужа Клавдии Безверховой это не спасет. Марсиага 28 сентября все же отнесла заявление в полицию. Назначена проверка.