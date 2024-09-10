Сменившая имидж Елизавета Боярская впервые появилась в Театре Европы в новом образе

Елизавета Боярская много лет работает в театре. Она также активно снимается в кино. Актриса пошла по стопам отца Михаила Боярского . Примечательно, что в последнее время артистка редко появлялась на публике. Летом она отдыхала с семьей. Но потом Елизавета стала готовиться к новому театральному сезону. Малый драматический театр – Театр Европы не только открыл двери в честь нового сезона, но и отметил 80-летие. Актриса приехала, чтобы отметить это событие вместе со своими коллегами. Она впервые за долгое время вышла в свет.

Уже 12 лет Боярская является частью труппы. На этот раз она предстала с «рваным каре». Актриса обрезала длинные волосы. Дочка звезды облачилась в серый костюм с жилеткой. Исполнительница роли в фильме «Анна Каренина. История Вронского» подняла бокал с соком.