Сменившая имидж Елизавета Боярская впервые появилась в Театре Европы в новом образе

Уже 12 лет Боярская является частью труппы. На этот раз она предстала с «рваным каре». Актриса обрезала длинные волосы. Дочка звезды облачилась в серый костюм с жилеткой. Исполнительница роли в фильме «Анна Каренина. История Вронского» подняла бокал с соком.
«Открыли юбилейный 80-й сезон в МДТ! Ни пуха! Погнали!» – объявила она в соцсети.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лиза. Она была с минимальным макияжем. В 38 лет актриса продолжает держать себя в форме. Она также делает все, чтобы выглядеть свежо и молодо.
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