Диктор Дина Григорьева призналась в изменах мужу-режиссеру: «Дал мне по лицу»

Дина Григорьева была известным диктором. Она работала в передаче «Время». Более того, именно ей доверили вести открытие и закрытие Олимпиады-80. Дина Анатольевна рассказала о своей жизни в шоу «Секрет на миллион». Она заявила, что была очень влюбчивой, но в браке телеведущая была только с режиссером Борисом Григорьевым. Она родила от него дочек Арину, которая умерла в 2001 году, и Евгению. Но однажды они развелись. Звезда не стала скрывать, что изменяла супругу, о чем он в итоге узнал. Первый раз у нее появился любовник, когда ей было 29 лет.

«Он был старше меня на 18 лет. Как-то я вошла к нему в студию, мне нужно было что-то подготовить. Мы сели в коридоре и стали работать. И после этого у нас подобные встречи участились. Я как-то влетела к нему в студию, мне надо было сказать ему что-то хорошее, и я обхватила его за плечи. И вот когда произошло соприкосновение, это была молния и у него, и у меня. Была какая-то притягательная сила. Если раньше я обращалась к нему, как к маститому коллеге, то здесь начала играть природа», — пояснила она.

Диктор отметила, что их интрижка длилась меньше года. Им было тревожно, так как оба имели семьи. В итоге Григорьева смогла прекратить с ним роман и остаться исключительно в рабочих отношениях. А вот связь со вторым ее любовником привела к разводу. Ее супруг регулярно ездил в командировки, что и дало ей возможность для измен.

«Все было нормально, но вдруг он как-то подошел сзади и приобнял», — рассказала телеведущая.

В итоге кто-то о ней и любовнике рассказал Борису. Режиссер не мог скрывать своей тревоги и вызвал ее на разговор. Дина Анатольевна отпираться не стала, так как не умеет врать.

«Я у него спросила: «Точно хочешь знать? Уже ничего нет». Выслушал, я видела, как ему это больно. Он дал мне по лицу и ушел», — вспомнила она в шоу «Секрет на миллион».

Режиссер в итоге стал встречаться с Натальей Величко, но их отношения продлились недолго. Спустя полтора года бывшие супруги простили друг друга и воссоединились. Григорьев умер в 2012 году.