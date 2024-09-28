Утроивший дебош в самолете Евгений Воловенко признался, что переживает смерть близкого человека: «Мне очень тяжело принять эту потерю»

Актер Евгений Воловенко на днях он оказался в центре скандала. Его сняли с рейса Москва-Хабаровск. Он находился в алкогольном опьянении, поссорился с бортпроводниками, которые не разрешали ему закурить и открыть дверь «Боинга». В аэропорту его задержала полиция и поместила в изолятор, где он 12 часов провел, приходя в трезвое состояние. Его оштрафовали за сопротивление при задержании.

При этом Воловенко позже признался, что был трезвым и уже на борту выпил, так как не могу уснуть. Однако это с ним и сыграло злую шутку.

«Меня несколько повело и эмоциональное напряжение вылилось в критическую точку. Произошел конфликт со старшим бортпроводником. Проводницей. Я сожалею о своем поведении, повел себя недопустимо по отношению к ней как к женщине! Плохой поступок», — пояснил он.

По словам Евгения, у него выдался сложный год. Он признался, что испытывает разные трудности как в работе, так и в личной жизни. Также его сильно утомляют гастроли. Но артист подчеркнул, что смерть родного человека его сильнее всего подкосила.

«В этом году из жизни ушел самый близкий мне человек. Признаюсь, мне очень тяжело принять эту потерю, свыкнуться с ней. Я поменял свое мировоззрение, отказался от алкоголя, который усугублял мое гнетущее состояние. Больше года я не употреблял спиртные напитки», — цитирует Евгения « СтарХит ».