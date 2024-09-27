Саша Артемова из «Дома-2» сделала признание о дочери: «Мой прирожденный гений»

Дочери экс-участников «Дома-2» Александры Артемовой и Евгения Кузина 19 сентября исполнилось пять лет. Но видео с участием малышки Александра Артемова решила показать в Сети только сейчас.
В кадре запечатлено, как мама поздравляет свою наследницу с днем рождения, вручая ей коробку, из коротой вылетает огромное количество потрясающе красивых воздушных шаров.
Дочку по случаю праздника Александра Артемова нарядила в белоснежное платье с мантией. Малышка больше не носит длинные волосы, к которым так привыкли поклонники Александры Артемовой. Теперь у пятилетней девочки экстремально короткое каре.
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Александра Артемова и ее дочка в день рождения. Фото: соцсети Александры Артемовой
Под кадрами Александра Артемова сделала признание о дочери, назвав ее гением.
«Моя звезда, с Днем рождения! Мой маленький прирожденный гений! Свети ярко и мощно, как ты умеешь! А мы тебе поможем и будем самой настоящей для тебя поддержкой и опорой во всем и всю жизнь. Спасибо богу, что ты пришла именно ко мне», — написала Александра Артемова.
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