Саша Артемова из «Дома-2» сделала признание о дочери: «Мой прирожденный гений»

Дочери экс-участников «Дома-2» Александры Артемовой и Евгения Кузина 19 сентября исполнилось пять лет. Но видео с участием малышки Александра Артемова решила показать в Сети только сейчас.

В кадре запечатлено, как мама поздравляет свою наследницу с днем рождения, вручая ей коробку, из коротой вылетает огромное количество потрясающе красивых воздушных шаров.

Дочку по случаю праздника Александра Артемова нарядила в белоснежное платье с мантией. Малышка больше не носит длинные волосы, к которым так привыкли поклонники Александры Артемовой. Теперь у пятилетней девочки экстремально короткое каре.