Саша Артемова из «Дома-2» улетела на отдых с новым избранником, своей дочкой и его детьми

Александра Артемова из «Дома-2» в эти дни чувствует себя невероятно счастливой. Еще бы! Она отправилась на отдых большой компанией. В путешествие Александра Артемова взяла с собой возлюбленного, его двух дочерей от прошлых отношений и свою дочку от брака с Женей Кузиным.

Снимком, на котором они запечатлены все вместе в аэропорту, Александра Артемова поделилась в микроблоге, сделав довольно кокетливую подпись под ним.