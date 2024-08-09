Саша Артемова из «Дома-2» улетела на отдых с новым избранником, своей дочкой и его детьми

Саша Артемова с дочкой. Фото: соцсети Саши Артемовой

Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова дала понять, что ее напрасно разводили с возлюбленным. У них все прекрасно.

Александра Артемова из «Дома-2» в эти дни чувствует себя невероятно счастливой. Еще бы! Она отправилась на отдых большой компанией. В путешествие Александра Артемова взяла с собой возлюбленного, его двух дочерей от прошлых отношений и свою дочку от брака с Женей Кузиным.

Снимком, на котором они запечатлены все вместе в аэропорту, Александра Артемова поделилась в микроблоге, сделав довольно кокетливую подпись под ним.

«Тот случай, когда папа в шоке от 5 чемоданов, 2 сумок с собой, голодных детей, забитого людьми бизнес-зала (где яблоку упасть негде) и все документы еще на нем. А я просто красивая и радуюсь предстоящему отпуску», — написала Саша Артемова.

Саша Артемова со своим возлюбленным, своей и его дочками. Фото: соцсети Саши Артемовой

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На практически семейной фото тут же отреагировали подписчики Александры Артемовой. Они не удержались от язвительных комментариев по поводу того, что Александра Артемова прячет лицо дочери уже практически пять лет и на заставляет малышку отворачиваться от камеры.

«Прикольно... Половинка лица стала видна уже», — отреагировала пользовательница с ником tania_171185.

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