Саша Артемова из «Дома-2» улетела на отдых с новым избранником, своей дочкой и его детьми

Снимком, на котором они запечатлены все вместе в аэропорту,
«Тот случай, когда папа в шоке от 5 чемоданов, 2 сумок с собой, голодных детей, забитого людьми бизнес-зала (где яблоку упасть негде) и все документы еще на нем. А я просто красивая и радуюсь предстоящему отпуску», — написала Саша Артемова.
Саша Артемова со своим возлюбленным, своей и его дочками. Фото: соцсети Саши Артемовой
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На практически семейной фото тут же отреагировали подписчики
«Прикольно... Половинка лица стала видна уже», — отреагировала пользовательница с ником tania_171185.
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