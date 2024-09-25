Ольга Картункова рассказала о съемках в сериале «Сеструха»: «Переживала, что меня будут называть старой клячей»

Ольга Картункова давно снимается в кино. Она не перестает удивлять зрителей новыми ролями. При этом артистка вырастила сына Александра и дочку Викторию. Она не скрывает, что регулярно участвует в новых проектах. Актриса снялась в продолжении сериала «Сеструха». По сюжету, на этот раз ее героиня помогают брату Вадиму спасти его ночной клуб от закрытия. Однако он предлагает все забросить и уехать в Саранск. После ссоры Наташа собирается паковать чемоданы, но ей неожиданно предлагают возглавить ночной клуб. Так как она хочет доказать, на что способна брату, Наташа соглашается.

Также в сериале у нее начинается роман с молодым хипстером Ромой. По словам Картунковой, она сильно переживала из-за этой линии, так как была уверена, что ее станут осуждать.

«Я очень переживала, что меня будут называть старой клячей, которая закрутила роман с молодым пареньком. Однако никто меня в этом даже не упрекнул. Несмотря на то, что играть кокетство со сверстником моего сына было достаточно неловко», – поделилась актриса.

А вот Антон Богданов, который играет ее брата, предупредил, что концовка сезона всех удивит. Премьера новых серий комедии «Сеструха» состоится на «Пятнице!» 27 сентября в 19:00.