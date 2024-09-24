Альбина Джанабаева показала свою подросшую дочку от Валерия Меладзе на отдыхе

Альбина Джанабаева уже давно состоит в браке с Валерием Меладзе. Они в начале отношений скрывали свой роман. Тогда певец еще был в первом браке. Но потом он развелся ради избранницы. У них уже рос общий сын Константин. В 2014 году у них родился сын Лука, а в 2021 году на свет появилась дочка Агата.
В этом году Меладзе обычно регулярно путешествует. Он приезжает в Москву только по делам. А вот недавно пара оказалась в Испании. Своих наследников супруги редко показывают в соцсетях. Однако на этот раз Альбина выложила трогательное видео с отдыха.
В кадре трехлетняя Агата стояла с цветочком в руках. Она была в розовом платье и шляпке с изображением мордочки кота. Малышка произносила слова из мультика «Цветик-семицветик». Она загадала желание, чтобы мама оказалась в ресторане.
«Все дети просят игрушки и сладости. Моя дочь..», — заявила жена Мелдазе.
Агата Меладзе. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой
Поклонники восхитились тем, как подросла Агата. Многие поразились тому, какой у нее нежный голос. Другие отметили, что она очень хорошо говорит для своего возраста. Фанаты считают, что девочка растет копией своей мамы. А Джанабаева в свои 45 лет выглядит очень молодо даже без макияжа. Ее осыпали комплиментами в соцсети.
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