Альбина Джанабаева показала свою подросшую дочку от Валерия Меладзе на отдыхе

Альбина Джанабаева уже давно состоит в браке с Валерием Меладзе. Они в начале отношений скрывали свой роман. Тогда певец еще был в первом браке. Но потом он развелся ради избранницы. У них уже рос общий сын Константин. В 2014 году у них родился сын Лука, а в 2021 году на свет появилась дочка Агата.

В этом году Меладзе обычно регулярно путешествует. Он приезжает в Москву только по делам. А вот недавно пара оказалась в Испании. Своих наследников супруги редко показывают в соцсетях. Однако на этот раз Альбина выложила трогательное видео с отдыха.

В кадре трехлетняя Агата стояла с цветочком в руках. Она была в розовом платье и шляпке с изображением мордочки кота. Малышка произносила слова из мультика «Цветик-семицветик». Она загадала желание, чтобы мама оказалась в ресторане.