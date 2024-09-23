Советского мультипликатора Гарри Бардина экстренно госпитализировали в Москве

23 сентября стало известно, что советского мультипликатора Гарри Бардина срочно доставили в московскую больницу с симптомами гипертонии, аритмии и высокого давления. Как сообщается, 83-летний режиссер Гарри Бардин сейчас находится в отделении реанимации.

Отмечается, что несмотря на серьезные симптомы, Гарри Бардин в реанимации имеет под рукой телефон и даже отвечает на звонки журналистов.

Правда, рассказывать по телефону о своем самочувствии Гарри Бардин отказался. Он заверил, что в больнице находится из-за планового осмотра, а не по в связи с ухудшением своего состояния.

Поклонники и коллеги Гарри Бардина надеются на скорейшее выздоровление мастера, чьи работы, такие как «Брэк» и «Летучий корабль», стали настоящей классикой советской мультипликации.

По материалам телеграм-канала Mash