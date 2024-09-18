91-летний Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Москве

Ко всему прочему, у Станислава Любшина есть симптомы простуды. У него кашель, насморк и сильная слабость. Пока родные звезды не комментируют случившееся. Поклонники переживают за звезду кино. Напомним, что Станислав Любшин прославился благодаря роли Славы Костикова в картине «Мне двадцать лет» и разведчика Белова — в фильме «Щит и меч».
Напомним, что ранее у Станислава Андреевича уже наблюдались проблемы со здоровьем. В 2023 году он попадал в больницу. Тогда врачи его забрали из театра имени Чехова. У него было нарушение кровообращение мозга. Однако тогда актеру смогли помочь. Станислава Любшина ценят и любят не только поклонники, но и коллеги.
По материалам телеграм-канала Mash
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