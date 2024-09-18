91-летний Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Москве

Станислав Любшин снялся в десятках кинокартин. 18 сентября стало известно, что он попал в больницу. 91-летнего народного артиста РСФСР экстренно госпитализировали. Отмечается, что у звезды фильма «Кин-дза-дза» Станислава Любшина проблемы с сердцем. Врачам удалось установить, что у него гипертонический криз. Станислав Любшин находится в состоянии средней тяжести.

Ко всему прочему, у Станислава Любшина есть симптомы простуды. У него кашель, насморк и сильная слабость. Пока родные звезды не комментируют случившееся. Поклонники переживают за звезду кино. Напомним, что Станислав Любшин прославился благодаря роли Славы Костикова в картине «Мне двадцать лет» и разведчика Белова — в фильме «Щит и меч».

Напомним, что ранее у Станислава Андреевича уже наблюдались проблемы со здоровьем. В 2023 году он попадал в больницу. Тогда врачи его забрали из театра имени Чехова. У него было нарушение кровообращение мозга. Однако тогда актеру смогли помочь. Станислава Любшина ценят и любят не только поклонники, но и коллеги.

По материалам телеграм-канала Mash