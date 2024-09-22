«На тот момент был женат. Но все равно я бы не... ну, неважно»: Прилучный оправдался за симпатию к Брутян во время первого знакомства

Описывая свою свадьбу с Зепюр Брутян , Павел Прилучный подметил, что решил «жахнуть, так жахнуть». По его словам, первое бракосочетание с Агатой Муцениеце было тихим, поэтому свою вторую свадьбу он отметил со всем шиком.

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Актер не стал скрывать, что Зепюр Брутян понравилась ему как человек сразу же. Они вместе снимались в сериале «В клетке». Павлу импонировало, как Зепюр ведет себя на площадке. Хотя она была маленькой и миниатюрной, но в ней чувствовался характер. Она не давала себя в обиду, сразу расставляя границы, отталкивая от себя тех мужчин, которые слишком интересовались ее персоной.

«Мы задружились. Она мне очень нравилась по-человечески, правда, я всегда думал: «Вот была бы она постарше, такая девчонка красивая!» Да и я на тот момент был женат. У нас, правда, уже были не очень хорошие отношения в семье, но все равно я бы не... ну, неважно», — оправдался Павел Прилучный за симпатию к Зепюр.

В новом браке у актера родился сын Микаэль. Зепюр Брутян отлично ладит с детьми Прилучного от Агаты Муцениеце . А вот с первой женой Павла актриса пока не смогла найти общий язык. Прилучный хочет забрать себе опеку над детьми.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»