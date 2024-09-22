Павел Прилучный: «Зепюр занимается домашними делами и ребенком, я зарабатываю деньги»

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Актер из сериала «Жизнь по вызову» считает, что ему очень повезло в отношениях.

Павел Прилучный хочет забрать себе сына Тимофея и дочку Мию у первой жены Агаты Муцениеце, получив опеку над ними. И это на фоне того, что актриса хотела увеличить сумму алиментов на детей. После этого Прилучный выдвинул свои требования. Похоже, что нынешняя жена «мажора» Зепюр Брутян совсем не против, что в их доме появится еще двое детей. Ведь у пары подрастает общий сынишка Микаэль.

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Павел Прилучный с Зепюр Брутян, сыном Микаэлем и дочкой Мией. Фото: соцсети

Говоря о браке с Зепюр Брутян, звезда сериала «Жизнь по вызову», дал понять, что в их семье у каждого своя роль.

«Мы живем как обычная семейная пара. Зепюр занимается домашними делами и ребенком, я зарабатываю деньги, которые мы вместе весело тратим.

С бытом нам помогает няня со знанием английского. Решили, что ребенок должен обучаться языку с пеленок, заодно и старшие дети пусть подтягивают знания. Так или иначе — это международный язык», - приводит Woman.ru слова Павла Прилучного.

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