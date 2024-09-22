Павел Прилучный: «Зепюр занимается домашними делами и ребенком, я зарабатываю деньги»
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press
Актер из сериала «Жизнь по вызову» считает, что ему очень повезло в отношениях.
Павел Прилучный хочет забрать себе сына Тимофея и дочку Мию у первой жены Агаты Муцениеце, получив опеку над ними. И это на фоне того, что актриса хотела увеличить сумму алиментов на детей. После этого Прилучный выдвинул свои требования. Похоже, что нынешняя жена «мажора» Зепюр Брутян совсем не против, что в их доме появится еще двое детей. Ведь у пары подрастает общий сынишка Микаэль.
Говоря о браке с Зепюр Брутян, звезда сериала «Жизнь по вызову», дал понять, что в их семье у каждого своя роль.
«Мы живем как обычная семейная пара. Зепюр занимается домашними делами и ребенком, я зарабатываю деньги, которые мы вместе весело тратим.
С бытом нам помогает няня со знанием английского. Решили, что ребенок должен обучаться языку с пеленок, заодно и старшие дети пусть подтягивают знания. Так или иначе — это международный язык», - приводит Woman.ru слова Павла Прилучного.