Павел Прилучный: «Зепюр занимается домашними делами и ребенком, я зарабатываю деньги»

Павел Прилучный хочет забрать себе сына Тимофея и дочку Мию у первой жены Агаты Муцениеце , получив опеку над ними. И это на фоне того, что актриса хотела увеличить сумму алиментов на детей. После этого Прилучный выдвинул свои требования. Похоже, что нынешняя жена «мажора» Зепюр Брутян совсем не против, что в их доме появится еще двое детей. Ведь у пары подрастает общий сынишка Микаэль.

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