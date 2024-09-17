Дмитрий Нагиев повредил ногу во время спектакля в Москве

Дмитрий Нагиев уже давно стал известным актером. Он раньше активно снимался в фильмах и сериалах, а также вел передачи на телевидении. Но в последнее время артист редко выходит в свет.

17 сентября стало известно, что накануне Дмитрий Нагиев сыграл в спектакле «Кыся» в Московском Дворце молодежи. В первом акте актер повредил ногу, когда делал кувырок.

При этом 57-летний Дмитрий Нагиев доиграл спектакль и только потом попросил сделать ему обезболивающий укол. Останавливать представление не стали.

Дмитрий Нагиев испытывал жуткие боли, но предпочел не расстраивать зрителей. Дмитрий Нагиев потом все же отказался от госпитализации, пишет Телеграм-канал Shot. Он также не стал отменять будущие спектакли. Актер продолжает работать. По всей видимости, он рассчитывает быстро восстановиться.