Нагиев нахамил Германике, а Дапкунайте довела гримера до слез: как звезды скандалят на съемочной площадке

Хотя институт репутации в России работает с перебоями, сор из избы стараются не выносить. Мало кто, к примеру, знает, что на съемках сериала «Метод» 18+ один из ключевых актеров устраивал такие «номера», что сотрудникам съемочной площадки вызывали скорую. И все же все тайное рано или поздно становится явным.
«Телепрограмма» приводит несколько скандальных историй про наших звезд, о которых они не прочь рассказать сами.
Дмитрий Нагиев
После осуждения СВО бессменный ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев пропал с Первого канала. Зато он продолжает сниматься в сериалах («Тень Чикатило» 18+, «Злые люди» 16+), рекламе и играть в спектаклях. Артист прочно ассоциировался у публики с комедийными образами, но продюсер и режиссер Сарик Андреасян попытался преобразовать амплуа Дмитрия драматическими ролями («Непрощенный» 16+, «Чикатило» 18+). Эти эксперименты так вскружили голову шоумену, что он возомнил себя трагиком. О чем не постеснялся заявить Валерии Гай Германике - серьезному режиссеру авторского кино и качественных сериалов.
- Они не приходят ко мне, а я хочу помочь им, - заявила режиссер, обсуждая актеров, которые снимаются только за очень большие деньги. - Мне Нагиев сказал: «То, что ты делаешь, никому не нужно». И прислал кадр из «Чикатило». Я посмеялась и сказала: «Мне не нужны такие плохие актеры». Мы поссорились. Он обиделся, и теперь мы не общаемся. А я считаю, что самоирония - это нормально.
Ранее глава канала «Пятница!» Николай Картозия объяснил, чем еще, помимо ролей, Сарик Андреасян заманил Нагиева.
- Знаете, что ответит вам Дмитрий, если вы предложите ему сняться в фильме? - говорил продюсер. - Он объявит вам 5 млн руб. за один съемочный день. При этом вы должны гарантировать ему, что таких дней у него будет не меньше четырех. А во вселенной Андреасяна Нагиев покорно сыграет всю свою роль за один съемочный день, и заплатит ему Сарик за это миллиона три-четыре. Почему? Потому что Сарик умеет ухаживать за артистами. Как рассказывают исполнительные продюсеры, Андреасян дарит актерам одежду со съемок, вкусно кормит, делает подарки, идет навстречу пожеланиям больших звезд. Вот хочет, к примеру, Дмитрий Нагиев пристроить в кино своего сына Кирилла - пожалуйста. Сарик даст тому заметную роль.
Ирина Салтыкова
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Бывает и так, что звезды скандалят не с режиссером или сотрудниками площадки, а друг с другом. Ну, дело понятное - все амбициозные, все хотят славы. Так, недавно повздорили Ирина Салтыкова и Виктория Боня. В шоу «Злые языки» 18+, которое ведет в том числе и Боня, звезда фильма «Брат» пришла, чтобы отвечать на каверзные вопросы. Но расположить к себе певицу ведущие не смогли. Особенно блондинку взбесила Виктория. Чем дальше, тем больше Салтыкова закрывалась и отвечала на вполне конкретные вопросы «Не помню». Когда Боня, наученная опытом провокаций в шоу «Дом-2» 18+, попыталась вывести гостью на эмоции, та не выдержала и выпалила: «Терпеть не могу провокации и интриги. Да я вообще могу встать и уйти! Мне не надо давать интервью. Если я раздраженная, то уже бесполезно. Что тебе еще надо? Мне неинтересен твой монолог!»
В ходе диалога на повышенных тонах Виктория заявила, что Ирина опоздала на съемки, некачественно дает интервью и прекрасно знала формат передачи, в которую пришла. Зрители
гадали, был этот скандал постановочным или светская львица по-настоящему серьезно выбесила звезду 90-х. Но Боня расставила все точки над «i» в телеграм-канале, написав, что Салтыкова показала себя задолго до съемок, матерясь четыре часа из-за стандартного договора участника шоу, который актрису не устроил. По версии ведущей, вся команда смиренно ждала звезду, чтобы начать работу в кадре, и в итоге 40 человек провели в студии 8 часов.
Ингеборга Дапкунайте
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Звезда «Утомленных солнцем» 14+ покинула Россию после начала СВО, а до этого и снималась, и вела бизнес. Как говорят те, кто работал с артисткой, звездный статус сильно давил ей на голову. Вплоть до того, что съемочной группе приходилось пить успокоительные после капризов Ингеборги. Один из инцидентов озвучил стилист Александр Рогов, в шоу к которому приходила актриса.
- Она всем вынесла мозг, - вспомнил ведущий. - Сказала: «Это плохо, я так не оденусь. Косметика у визажиста не такая, мне нужна гипоаллергенная. Неправильно стоит свет». И ушла.
Однако сообразив, что на кону репутация и приличный гонорар, артистка пришла в себя и вернулась как ни в чем не бывало, бросив в сторону коллег со смехом: «Проверку прошли!»
Кроме того, в давней ссоре Ингеборга и с Никитой Михалковым, который не пригласил актрису во вторую часть «Утомленных солнцем». Режиссер счел, что Дапкунайте «дискредитировала себя как актриса участием в различных шоу» («Звезды на льду» 18+, «Большой брат» 18+) и не может более сниматься в серьезном историческом кино про Великую Отечественную. Он взял на роль Маруси в продолжение драмы Викторию Толстоганову. В отместку артистка проигнорировала приглашение на премьеру «Утомленны солнцем: Предстояние» и отметила, что комментировать фильм, который подвергся сильной критике, никак не собирается.
Кристина Асмус
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Артистка с ангельским ликом показывала характер не раз: и когда разводилась с Гариком Харламовым, и когда сыграла в супероткровенной сцене фильма «Текст» 18+, и когда Константин Райкин отчислял ее из «Сатирикона». А однажды Асмус и вовсе сорвала съемки и покинула площадку во время рабочей смены. В этом она призналась сама. Виной тому, как уверяет Кристина, было поведение именитого и возрастного режиссера.
- На площадке большой режиссер позволял себе переходить на личности, - объяснила Асмус в интервью. - Ему казалось, что в унижении актриса лучше работает. Это было отвратительно, недостойно. Он в два раза старше меня!
Не став уточнять фамилию постановщика и детали конфликта, звезда отметила, что на съемочной площадке проекта происходили «отвратительные вещи». С тех пор она старается участвовать в проектах, которые создаются «по любви и в удовольствие».