Нагиев нахамил Германике, а Дапкунайте довела гримера до слез: как звезды скандалят на съемочной площадке

Хотя институт репутации в России работает с перебоями, сор из избы стараются не выносить. Мало кто, к примеру, знает, что на съемках сериала «Метод» 18+ один из ключевых актеров устраивал такие «номера», что сотрудникам съемочной площадки вызывали скорую. И все же все тайное рано или поздно становится явным.

«Телепрограмма» приводит несколько скандальных историй про наших звезд, о которых они не прочь рассказать сами.

Дмитрий Нагиев

После осуждения СВО бессменный ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев пропал с Первого канала. Зато он продолжает сниматься в сериалах («Тень Чикатило» 18+, «Злые люди» 16+), рекламе и играть в спектаклях. Артист прочно ассоциировался у публики с комедийными образами, но продюсер и режиссер Сарик Андреасян попытался преобразовать амплуа Дмитрия драматическими ролями («Непрощенный» 16+, «Чикатило» 18+). Эти эксперименты так вскружили голову шоумену, что он возомнил себя трагиком. О чем не постеснялся заявить Валерии Гай Германике - серьезному режиссеру авторского кино и качественных сериалов.

- Они не приходят ко мне, а я хочу помочь им, - заявила режиссер, обсуждая актеров, которые снимаются только за очень большие деньги. - Мне Нагиев сказал: «То, что ты делаешь, никому не нужно». И прислал кадр из «Чикатило». Я посмеялась и сказала: «Мне не нужны такие плохие актеры». Мы поссорились. Он обиделся, и теперь мы не общаемся. А я считаю, что самоирония - это нормально.

Ранее глава канала «Пятница!» Николай Картозия объяснил, чем еще, помимо ролей, Сарик Андреасян заманил Нагиева.

- Знаете, что ответит вам Дмитрий, если вы предложите ему сняться в фильме? - говорил продюсер. - Он объявит вам 5 млн руб. за один съемочный день. При этом вы должны гарантировать ему, что таких дней у него будет не меньше четырех. А во вселенной Андреасяна Нагиев покорно сыграет всю свою роль за один съемочный день, и заплатит ему Сарик за это миллиона три-четыре. Почему? Потому что Сарик умеет ухаживать за артистами. Как рассказывают исполнительные продюсеры, Андреасян дарит актерам одежду со съемок, вкусно кормит, делает подарки, идет навстречу пожеланиям больших звезд. Вот хочет, к примеру, Дмитрий Нагиев пристроить в кино своего сына Кирилла - пожалуйста. Сарик даст тому заметную роль.

Ирина Салтыкова