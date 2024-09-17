Оксана Акиньшина на прогулке не скрыла выпирающий живот
Оксана Акиньшина. Фото: Global Look Press
Оксана Акиньшина показала изменившуюся за лето фигуру.
Оксана Акиньшина не перестает работать. Она снимается в фильмах и сериалах. В последние два года ее часто видели в компании Данилы Козловского. Оксана Акиньшина посещала вместе с ним разные мероприятия, но на публике они лишь держались за руки. Свой роман Оксана Акиньшина и Данила Козловский делать публичным не хотят, но поклонники уже давно уверены, что их связывают близкие отношения. А недавно 37-летняя артистка впервые за долгое время предстала на публике. Во время прогулки Оксана Акиньшина щегольнула в силуэтном платье цвета бургунди и тунике. Наряд подчеркнул ее фигуру. Она не скрыла выпирающий живот.
Поклонники заподозрили, что Оксана Акиньшина готовится к рождению еще одного ребенка. Некоторые источники также сообщают, что Оксана беременна в четвертый раз, пишет KP.RU. Сама актриса пока не комментирует слухи.