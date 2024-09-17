Оксана Акиньшина на прогулке не скрыла выпирающий живот

Оксана Акиньшина не перестает работать. Она снимается в фильмах и сериалах. В последние два года ее часто видели в компании Данилы Козловского . Оксана Акиньшина посещала вместе с ним разные мероприятия, но на публике они лишь держались за руки. Свой роман Оксана Акиньшина и Данила Козловский делать публичным не хотят, но поклонники уже давно уверены, что их связывают близкие отношения. А недавно 37-летняя артистка впервые за долгое время предстала на публике. Во время прогулки Оксана Акиньшина щегольнула в силуэтном платье цвета бургунди и тунике. Наряд подчеркнул ее фигуру. Она не скрыла выпирающий живот.

Поклонники заподозрили, что Оксана Акиньшина готовится к рождению еще одного ребенка. Некоторые источники также сообщают, что Оксана беременна в четвертый раз, пишет KP.RU. Сама актриса пока не комментирует слухи.

Отметим, что у нее есть сын Костя и дочь Эмми . Оксана Акиньшина родила сына и дочку в браке с Арчилом Геловани. Сейчас дети проживают с отцом в Грузии. А также у Оксаны Акиньшиной есть старший сын Филипп, которого воспитывает бабушка.

У Данилы Козловского растет дочка Ода, которую ему подарила Ольга Зуева.