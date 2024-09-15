Татьяна Брухунова увезла дочку от Евгения Петросяна в Санкт-Петербург

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась новым снимком дочери Матильды. Она засняла малышку в вагоне поезда «Сапсан».

Подросшая Матильда запечатлена в пассажирском кресле одна. Кроха явно заинтересовалась тем, что изображено на сиденье. Матильда с любопытством разглядывает его, и кажется, что ее больше ничего не интересует.

Татьяна Брухунова для поездки нарядила дочку Матильду в платье и чепчик одного цвета — оттенка прокисшей малины с принтом в цветочек.