Татьяна Брухунова увезла дочку от Евгения Петросяна в Санкт-Петербург

Подросшая Матильда запечатлена в пассажирском кресле одна. Кроха явно заинтересовалась тем, что изображено на сиденье. Матильда с любопытством разглядывает его, и кажется, что ее больше ничего не интересует.
Татьяна Брухунова для поездки нарядила дочку Матильду в платье и чепчик одного цвета — оттенка прокисшей малины с принтом в цветочек.
Поклонники тут же умилились тому, как очаровательно выглядит маленькая Матильда. Они заявили, что в профиль девочка очень похожа на свою маму Татьяну Брухунову. Подписчики обратились к Татьяне Брухуновой и Евгению Петросяну с просьбой рожать детей еще, ведь это получается у них так прекрасно.