Татьяна Брухунова увезла дочку от Евгения Петросяна в Санкт-Петербург

Татьяна Брухунова с дочкой Матильдой. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Татьяна Брухунова запечатлела малышку Матильду в вагоне поезда.

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась новым снимком дочери Матильды. Она засняла малышку в вагоне поезда «Сапсан».

Подросшая Матильда запечатлена в пассажирском кресле одна. Кроха явно заинтересовалась тем, что изображено на сиденье. Матильда с любопытством разглядывает его, и кажется, что ее больше ничего не интересует.

Татьяна Брухунова для поездки нарядила дочку Матильду в платье и чепчик одного цвета — оттенка прокисшей малины с принтом в цветочек.

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«Путешествие из Москвы в Петербург», — подписала кадр Татьяна Брухунова.

Поклонники тут же умилились тому, как очаровательно выглядит маленькая Матильда. Они заявили, что в профиль девочка очень похожа на свою маму Татьяну Брухунову. Подписчики обратились к Татьяне Брухуновой и Евгению Петросяну с просьбой рожать детей еще, ведь это получается у них так прекрасно.

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